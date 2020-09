Madurez tributaria

Cartas

Señora Directora:

En Chile, la discusión tributaria está aún muy inmadura: siempre se trata de que otro pague más. Las exenciones y la progresividad en las tasas terminan por cristalizar la idea de que siempre habrá personas con más ingresos o con una actividad menos relevante que estarán más obligadas a asumir mayor carga tributaria.

Los políticos tampoco colaboran a dotar de más seriedad a la discusión fiscal a causa de su eterna y vana promesa de que serán los más ricos quienes soportarán sus reformas tributarias, como si se tratara de seres celestes que no guardan relación con los ingresos del resto de los chilenos. Hayek decía que la principal razón del rápido aumento de los impuestos en el siglo XX fue "la ilusión de que la fiscalidad progresiva desplazaría la carga tributaria sobre la espalda de los ricos y, bajo la influencia de esta ilusión, las masas han aceptado, a su vez, soportar una presión fiscal mucho mayor". ¿Cuándo tendremos un debate tributario maduro? ¿Cuándo nos daremos cuenta de que la presión impositiva nos afecta a todos, solo que algunos lo advierten antes? Ese día llegará cuando con verdadera empatía digamos que "lo que no quiero para mí, no lo quiero para nadie", ahí podremos discutir los tributos en serio.

Juan L. Lagos

Fundación para el Progreso