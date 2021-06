Más allá de la generación de empleos

Cartas

Señora Directora:

El último informe de la Organización Internacional del Trabajo calculó que unos 220 millones de personas seguirán desempleadas en todo el mundo y que el mercado laboral mundial no se recuperará al menos hasta 2023.

Por alguna razón que aún no es clara, muchas personas han dejado de postular a empleos. Si bien la oferta laboral ha aumentado, tal como hemos constatado en nuestro portal y diversos canales externos, el empleo no parece recuperarse al mismo ritmo que las vacantes. Entendamos que es difícil que la gente retome la confianza en intentar encontrar trabajo y aunque se realicen los mayores esfuerzos desde las entidades preocupadas por reactivar el sector, el escenario anormal que estamos viviendo continúa siendo todo un desafío.

Algunos hablan de que el miedo a no encontrar es muy alto, otros de cómo la pandemia aún afecta la disposición a salir de casa, también se argumenta que el salto tecnológico que han sufrido algunos rubros dejó fuera del mercado a personas. Pero la única verdad es que las realidades, necesidades y problemas de la población son tantas que poner el foco en solo una medida no será suficiente para recuperar el millón de empleos perdidos en Chile. Por lo mismo, debemos seguir profundizando las medidas de apoyo al empleo y generar nuevas oportunidades como en la capacitación y educación de quienes no han sido capaces de insertarse o la regularización de aquellos que no pueden ser clasificados como asalariados ni como informales.

María Jesús García-Huidobro

Gerente de marketing de Laborum.com