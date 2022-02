Mercado habitacional: el vaso medio lleno

Cartas

Señora Directora:

El alza de tasas cayó como balde de agua fría para muchos actores del mercado habitacional, pero creo que es bueno poner perspectiva: es una industria madura, con solidez suficiente para sobrellevar bien el actual escenario de incertidumbre.

Los agoreros debieran considerar que hay muchas bondades en este mercado que permiten una mirada más optimista. Primero, existe una demanda cautiva: La gente necesita siempre un lugar para vivir. Si bien las ventas están algo más lentas, los arriendos están muy dinámicos.

Por otra parte, quienes quieren comprar no deben “asustarse” con la tabla pizarra, pues los bancos evalúan el nivel de riesgo particular y muchas veces se accede a mejores condiciones. Además, nuestro sistema bancario ofrece opciones (tasa variable, mixta y fija) y la portabilidad financiera permite negociar las condiciones pactadas una vez que mejore el escenario económico. También hay más opciones de financiamiento que la banca, con cooperativas y mutuarias.

Por último, el actual escenario logró erradicar varias malas prácticas. Ya casi no hay propiedades a sobreprecio, por ejemplo. Los compradores están escuchando a los brokers inmobiliarios, que dan asesoría profesional para lograr resultados rápidos y convenientes para ambas partes. Es en momentos como el actual, donde hace la diferencia un asesor preparado del que no lo está. Y para los primeros, el vaso está medio lleno, no medio vacío.

Víctor Danús

Gerente general de PROurbe Gestión Inmobiliaria