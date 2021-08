Mi vida post 60: La jubilación que yo quiero

Cartas

Señora Directora:

Hay una cifra que me quedó grabada en la cabeza después de leer Rich Women de Kim Kiyosaki: Siete de cada diez mujeres de la tercera edad son pobres en el mundo.

Si me enfoco en nuestra realidad, es fácil encontrar las razones. Vivimos más, trabajamos menos años y somos más propensas a tener lagunas.

Cinco años menos de trabajo disminuyen nuestros ahorros en 35% en comparación a los de hombre. Y si a eso le sumamos cinco años de lagunas laborales, la baja llega a 58%.

Además, considerando nuestra mayor expectativa de vida, con menos de la mitad de los ahorros debemos de financiar 30 años de jubilación. Mientras que un hombre debe financiar sólo 20. Esto se traduce, a grandes rasgos, en que recibiremos una mensualidad equivalente a un tercio de la que recibiría un hombre.

Esta no es una queja, sino una forma de constatar que tenemos un tremendo desafío si queremos es alcanzar la independencia financiera. Y con esto no me refiero a ser "rica", sino que a lograr mantener el nivel de vida una vez que dejamos de trabajar.

Es urgente que nos informemos. Necesitamos ahorrar e invertir estratégicamente desde jóvenes.

Verónica Stein

DVA Capital