Momento de actuar

Cartas

Señora Directora:

El Ministerio de Educación debe comenzar a pensar en un nuevo tipo de universidad y nuevas entidades de preparación industrial, enfocadas netamente al fortalecimiento de competencias futuras. No es secreto de que muchos de los trabajos que hoy tenemos no volverán, por lo que Chile debe invertir en el futuro de nuestros ciudadanos. No se trata de subsidios, sino más bien de una de las mejores inversiones que podemos realizar en momentos de crisis y depresión económica.

Esto propicia la preparación de Chile ante una reestructuración mundial económica, política, de poderes y social. Ahora es el momento de invertir en nuestros estudiantes, jóvenes o adultos. No se trata de desplazar a las entidades actualmente en funcionamiento, más bien de subir el nivel y preparación base de todos los chilenos.

Debemos utilizar los recursos y conocimientos en capacitación que ya están disponibles. Tenemos gran experiencia en la minería y trabajamos en línea en gran parte de Chile; necesitamos comenzar de inmediato con la nivelación tecnológica de manera didáctica. La conectividad debe ser declarada un servicio base. También crear iniciativas colaborativas con la industria TI a través de Private Public Partnership (PPP). Ya nada será igual. Las actuales generaciones ya son virtuales y totalmente conectadas. Para ellas y el futuro, debemos actuar ahora.

Alex Cabrera

gerente general de Prevsis