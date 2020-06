Necesidad de espectro temporal

Cartas

Señora Directora:

La Subtel informó la semana pasada que el uso de internet fija y móvil a marzo de este año creció en un 40% en comparación con el mismo periodo del año anterior, pronosticando sobre un 60% de alza en el consumo de datos para este 2020 (tanto para servicios fijos como móviles) por las medidas de distanciamiento social.

Por estos motivos varios países han tomado medidas consensuadas –gobierno y empresas– para liberar espectro temporal de emergencia y optimizar la infraestructura de redes móviles en beneficio de la demanda de conectividad a la que obliga la contingencia.

El problema de la saturación de las redes impacta directamente en la calidad de la conexión y, generalmente, tiende a acentuarse en zonas urbanas de menores recursos o en comunas "dormitorio", en donde la inversión en infraestructura no ha sido prevista, porque los planes de consumo de internet no fueron diseñados para recibir las demandas de uso por teletrabajo o teleducación.

Es por eso que el alivio en las redes de internet de manera temporal no es antojadizo, y no pasa por ampliar la cantidad de usuarios o por mantener mal conectados a aquellos ya existentes, sino que por mejorarles la experiencia de conexión. No por nada, ésta ha sido la primera recomendación que la OCDE ha hecho a los países y a sus reguladores, junto con pronosticar el mismo 60% de aumento que menciona la Subtel, en el tráfico de datos para 2020.

¿Qué será lo que pasa en Chile que hemos decidido no seguir ese consejo?

Jorge Welch

Comité Políticas Públicas G100