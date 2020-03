No abandonemos a la sociedad civil

Cartas

Señora Directora:

La actual crisis económica a la que nos está empujando la pandemia del coronavirus deja al descubierto la fragilidad de nuestro sistema. El Gobierno anunció un paquete económico equivalente a un 4,7% del PIB para proteger PYME, empleos y fortalecer la salud. Un rescate aplaudido transversalmente, pero que olvida a un protagonista clave: las organizaciones de la sociedad civil.

Desde una perspectiva económica, este sector aporta con 310 mil empleos, en términos de gastos representan el 2,1% del PIB y su fuerza laboral equivale al 3,7%. Pero sabemos que es mucho más que eso.

Somos más de 234 mil organizaciones que llegamos donde el Estado y el mercado no pueden; porque no tienen las capacidades, el tiempo ni las herramientas, o porque simplemente no hay interés. Sostenemos el frágil equilibrio entre Estado, privados y sociedad.

Las organizaciones sociales serán las primeras en resentir la crisis, viéndose en la necesidad de cerrar programas o incluso la operación completa. La sociedad civil es un engranaje tan relevante como los trabajadores, las pymes o las grandes empresas, que trabaja día a día por una sociedad más justa, equitativa y solidaria. También necesitamos flexibilidad y rescate. No nos dejen solos.

Vicente Gerlach

Director ejecutivo de Fundación Trascender