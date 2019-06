No olvidemos de nuevo al Biobio

Cartas

Señora Directora:

En 2019 la región del BioBio sufrió un recorte en los fondos de libre disposición, entre ellos el FNDR, el FAR, los fondos de Convergencia y otros. La razón principal fue la división con Ñuble, que por ley obligó a entregar parte de los recursos sobre la base de un polinomio que no tenía todos los datos y donde Dipres y Subdere inventaron antecedentes. El perjuicio superó los 8.000 millones de pesos.

Para el reparto de los años 2020 y 2021 se debe construir nuevamente el polinomio sobre la base de la CASEN 2017 y otros factores bien conocidos. Al solicitar los datos a Subdere y Dipres para poder verificar que en 2020 la región no sea perjudicada, ambos organismos responden que no cuentan con la información de pobreza, pobreza rural, índices de ruralidad, etc.

Es preocupante que los dos órganos encargados de asuntos tan importantes no cuenten con la información que distribuirá los dineros a las regiones por los siguientes dos años.

Jorge Condeza Neuber