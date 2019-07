Nombramiento de jueces: “lomo de toro”

Cartas

Señora Directora:

Hemos conocido a través de su diario el informe del Observatorio Judicial que determinó una demora en promedio de 1,4 años para el nombramiento de jueces ambientales, considerando que para un juez de la Corte Suprema esto tarda solamente 82 días.

Una implicancia de esto, entre otras, ha sido la dilación en la constitución del Tribunal Ambiental de Antofagasta, cuatro años después de lo establecido por la Ley 20.600.

No obstante estar en funcionamiento, la demora en la provisión de las vacantes en dicha jurisdicción, que aumentara cada vez más en su importancia, le afectará significativamente.

Desde la creación de estos tribunales se han judicializado proyectos por un monto equivalente a US$ 30.622 millones. En consecuencia, la certeza y celeridad en la calificación ambiental de proyectos no pasa solamente por la modernización del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Requiere también gestionar este tipo de “lomos de toro”, fortaleciendo una instancia creada en la opinión de que la jurisdicción común no resolvía adecuadamente las controversias ambientales, complejas y especializadas.

Igualmente, requiere la revisión de un sistema de nombramiento con requisitos exigentes, que sumado a la negociación política, hoy explica mucho de la demora.

Jorge Canals de la Puente

Abogado y socio del área Medio Ambiente y Regulación de Moraga y Cía.