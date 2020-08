Normalidad y colegios

Cartas

Señora Directora:

Mañana, 18 de agosto, el Banco Central de Chile publicará las cuentas nacionales correspondientes al segundo trimestre del año 2020. De acuerdo a las cifras de IMACEC abril-junio, deberíamos esperar una caída del PIB cercana a 14% durante segundo trimestre de este año. La cifra será ciertamente mala, pero probablemente menos mala de lo esperada hace un mes atrás, considerando que el gran Santiago se mantuvo confinado hasta casi fines de julio.

Sin embargo, resulta paradójico que la razón más probable de que el IMACEC de junio haya sorprendido al alza, es que la población dejó de respetar las cuarentenas y salió a trabajar.

Esto es una mala noticia en sí misma, no sólo porque es evidente que la gente no ha respetado las cuarentenas, sino porque indica lo que todos ya sabemos: para que la economía se recupere necesitamos que las personas volvamos a trabajar y ello no sucederá en forma normal mientras no re-abran los colegios.

Efectivamente, para que muchas familias puedan volver a sus trabajos con normalidad, necesitan que sus hijos asistan al colegio, y mientras ello no suceda, algún miembro de la familia deberá quedarse con los niños.

El desafío estará en la capacidad de las autoridades de liderar el proceso de desconfinamiento sin la intromisión de la política populista que instará a la gente a quedarse en casa, alimentando el miedo y con ello el síndrome de la cabaña.

Michèle Labbé

Economista Jefe Dominus Capital