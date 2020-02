Cartas

Señora Directora:

Nueva Constitución, nuevos impuestos, nuevas pensiones, etc. En Chile hace un tiempo que parecemos obsesionados con lo "nuevo", como si fuera garantía de "mejor". A veces es así, pero no siempre y no necesariamente.

Además, parecemos confundir "cambiar" con "mejorar", como si la única solución a los problemas fuera remplazarlo todo por otra cosa.

No veo que sea el camino al país más próspero y justo que todos queremos.

Adolfo B. Torres