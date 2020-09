Objetivos políticos vs. realidad bancaria

Cartas

Señora Directora:

Llama la atención que el mundo político no entienda o no sepa realmente cómo funciona la industria bancaria.

Los bancos tienen una responsabilidad fiduciaria con sus ahorristas, que son los principales aportantes de los flujos que estos prestan (de cada $ 100 que un banco presta, sólo $ 10 pertenecen a los dueños del banco).

Hoy no existen incentivos verdaderos a que los bancos se abran a prestar recursos frescos para reactivar. ¿Para qué? ¿Para tener un problema en tres meses más? ¿Con garantías estatales que no cubren el 100%, y tasas de interés reguladas que no soportan el riesgo de lo que queda expuesto sin garantías?

Es urgente generar instancias donde se posibilite el diálogo entre ambos mundos y se les permita establecer así un análisis político-económico mancomunado y real que beneficie a todos los ciudadanos.

Jorge Contreras

Director Ejecutivo Dominus Capital