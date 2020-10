Cartas

Señora Directora:

Es importante preguntarse qué es lo que se viene por delante.

Dos son los temas a los que habrá que ponerle atención. En primer lugar, volcarnos a las ideas y propuestas de los constituyentes para la nueva Carta Magna y así poder dibujar, más allá de las consignas y caricaturas, el país que queremos construir. Y, en segundo lugar, atender a la primera decisión que el órgano constituyente deberá adoptar: su reglamento interno.

Esta decisión, que puede parecer un detalle, no lo es y cobrará relevancia política y práctica, puesto que ya tenemos indicios de que la única norma expresa sobre su funcionamiento – los dos tercios – no genera interpretaciones unívocas. ¿Cómo se discutirán las normas? ¿Existirán Comisiones? ¿Habrá participación ciudadana? ¿Serán públicas las sesiones? ¿Se discutirán las propuestas en particular y en general? ¿Debe ratificar la Convención el texto final propuesto por dos tercios?

Manuel José Pau

Consultor CLA Consulting