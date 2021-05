Otro fraude cibernético

Cartas

Señora Directora:

El caso llamado "fraude en Entel con llamadas vía Internet" nos demuestra, otra vez, que el mercado chileno aún no está preparado para afrontar los riesgos de fraude, robo o soborno. Tanto en Chile como en los países más avanzados se declara que existe más de un 90% de ejecutivos que expresan un alto nivel de preocupación por estas situaciones, pero esto no se ve reflejado cuándo se les pregunta si están tranquilos con los modelos o sistemas de prevención implementados (lo afirma menos del 30%). Por lo tanto, hay conciencia, pero no acción, o al menos, no toda la que exige una realidad de constante cambio.

En Chile, actualmente, muchas empresas cuentan con un Modelo de Prevención del Delito (empujados por la Ley 20.393, lo que es un buen avance); sin embargo, al analizar el panorama con mayor profundidad nos encontramos con que el responsable de su ejecución no tiene la autoridad para provocar cambios o los planes de acción definidos inicialmente, no han sido implementados o, de haberlo hecho, no existe claridad si efectivamente está cubriendo el riesgo que pretende atenuar porque no existe una verificación independiente.

Por lo tanto, afirmamos la importancia del tema, pero las acciones no avanzan con la misma velocidad ni profundidad que dicha declaración requiere. En la medida que ello continúe siendo así, casos como el que afectó a Entel seguirán ocurriendo.

Pablo Granado

Director Risk Advisory Services, Grant Thornton Chile