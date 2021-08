Pabellón de Chile Expo Dubái 2020

Cartas

Señora Directora:

Para la selección del Pabellón de Chile en Expo Dubái 2020, se hizo un esfuerzo importante de parte de ProChile y el Comisionado Álvaro Saieh, junto a la Asociación de Oficinas de Arquitectos y el Colegio de Arquitectos, para organizar un concurso en tiempo récord que fue ganado, entre otros 24 proyectos, por el equipo de Arquitectos Puga, Velasco y Radic.

El proyecto, que ya había empezado su proceso de construcción con la recuperación de una sección de un galpón de lamelas del sur de Chile, era un gesto sutil y delicado con la cubierta recortada y abierta por tres lados, lo que produciría la sombra y ventilación natural para el austero pabellón en el caluroso Dubái.

Lamentablemente, las pandémicas circunstancias desviaron los fondos hacia otras prioridades y la arquitectura quedó en segundo plano, dando paso a un edificio sin identidad propia ni representatividad local facilitado por Dubái a nuestro país.

Reconozco que los motivos que me comunicó personalmente el Ministro Andrés Allamand, quien me llamó muy deferentemente para informarme de la decisión de no continuar adelante con el proyecto, son incuestionables, pero los lamentamos profundamente, pues habrá que esperar otros cinco años para poder participar con un nuevo pabellón representativo de nuestra arquitectura.

Yves Besançon Prats

Director Concurso Pabellón Chile Expo Dubái 2020