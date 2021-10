Pandora Papers: duda razonable

Cartas

Señora Directora:

¿Sabía o no sabía el Presidente de la República sobre la negociación de Minera Dominga, más allá de si se ajusta a derecho la transacción? Yo tengo una duda razonable.

Cuando veo los detalles de la eventual acusación constitucional contra Sebastián Piñera y los plazos que se están manejando, me pregunto si el propósito es usar la institucionalidad para dar confianza en la gobernabilidad de nuestra nación o, dados los plazos, su intención es meramente electoral.

La base de nuestro marco jurídico es la presunción de buena fe, salvo que se "pruebe" lo contrario. Sin embargo, las relaciones entre las personas no funcionan bajo esta premisa, puesto que la base inicial para relacionarnos con el otro es la confianza; antes que todo, yo juzgo si eres sincero, es decir, si lo que me dices es lo que estás pensando. No obstante, al mirar a los políticos, el gobierno y varias instituciones, hace rato que tengo dudas razonables.

Pablo Fuenzalida

Socio fundador de la consultora laboral Dinámicas Humanas