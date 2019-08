Para aprender a enfrentar el acoso laboral

Cartas

Señora Directora:

El aumento sistemático en las denuncias de acoso en el trabajo nos debiera hacer reflexionar en focalizarnos en la prevención y capacitación.

Como ejemplo, desde junio de 2018 se elaboró en las Fuerzas Armadas un protocolo único de acoso, con una campaña de capacitación de Arica a la Antártida. Desde el inicio del protocolo a la fecha, ha habido 85 casos de acoso laboral (tasa de sanción del 28%) y 82 casos de acoso sexual (tasa de sanción del 48%), siendo la convicción de las FFAA para enfrentar este tema -liderada por el ministro Alberto Espina- un buen insumo para el mundo privado.

La experiencia internacional nos ha demostrado que el acoso es un riesgo no sólo para las personas, sino que también es un riesgo reputacional y financiero. El diario New York Times escribió el año pasado: "La pérdida de valor es un recordatorio para todos los directorios, que incluso un caso de acoso no probado es un riesgo financiero", haciendo alusión a las fuertes caídas bursátiles en empresas con casos de acoso mal manejados.

Esta reflexión es un llamado para los directorios de las empresas en Chile: a enfrentar los casos de acoso con convicción - siempre manteniendo la presunción de inocencia durante el proceso-, junto con redoblar los esfuerzos en la prevención.

Verónica Campino

Vicepresidenta Fundación Chile Mujeres