Pase de movilidad: una pieza del puzle

Cartas

Señora Directora:

Como política pública el Pase de Movilidad no va a reactivar por sí sola la economía. Se debe sumar una multiplicidad de acciones que ayuden a reactivar el comercio y aquellas actividades sensibles en término de mano de obra.

Sí se verán beneficiadas áreas como la gastronomía y el turismo, que fueron fuertemente golpeados por esta pandemia y que son una parte importante de lo que mueve la economía en Chile, pero no es lo esencial. Porque además se siguen manteniendo los aforos en hoteles y restaurantes, lo que limita sus ventas.

Entonces, se debe considerar esto como una acción más dentro de un paquete de medidas que debiesen apuntar a la reactivación económica, sobre todo considerando el potencial que tiene Chile en términos de exportaciones, activar la demanda interna para apoyar el comercio, etc. Por sí solo, este Pase de Movilidad no es la solución para reactivar la economía. Es un aporte, pero no es fundamental.

Luis Felipe Slier

Director de Ingeniería Comercial U. San Sebastián, sede Concepción