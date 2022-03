Cartas

Señora Directora:

A propósito de la nota "Patagonia en alerta", publicada en este mismo medio, sobre el aumento sostenido de loteos, con foco en la Región de Aysén, considero urgente continuar hablando sobre este tipo de problemáticas que ponen en la palestra cómo se destruye uno de los ecosistemas más prístinos del mundo, pero también para concientizar que aún podemos realizar acciones para pausar este dramático panorama.

El problema no son los loteos, son los "loteadores", quienes aprovechan la poca normativa y el vacío legal para subdividir proyectos de elevado impacto ambiental. ¿Qué legado quieren dejar? Algunos solo un balance con números azules, pero a costa de un desastre ecológico.

Este tipo de eventos demuestra que no hay intención de cambiar el paradigma actual, que no hay interés de renunciar a esa "rentabilidad" inmediata, pero más lamentable aún es que no existe sentido de culpa por dejar una huella negativa a las futuras generaciones. Hay opciones como el derecho real de conservación, la ruralidad como forma de vida, las energías renovables y otras miradas que urge considerar en las nuevas propuestas territoriales.

La responsabilidad no debiese quedar sólo en manos de los desarrolladores, sino también en el usuario final, exigiendo propuestas serias e innovadoras que permitan preservar nuestro gran y único ecosistema.

Diego Varela

Socio fundador de Biósfera Austral