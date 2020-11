Plan de cumplimiento Sernac: PYMEs a la espera

Cartas

Señora Directora:

Finalmente, el Ministerio de Economía emitió una circular interpretativa sobre los procesos de aprobación de los planes de cumplimiento, en el marco de la ley de protección al consumidor, cuya lectura genera muchas dudas. Los planes están contemplados en la ley como una forma de cumplimiento, con beneficios legales para aquellas empresas que obtengan su aprobación.

Aunque el texto legal solamente exige que los planes deben ser aprobados por Sernac, la circular crea dos procedimientos de asentimiento: abreviado y general. El Ministerio de Economía ha creado una carretera para aquellas empresas que pueden contratar una entidad verificadora idónea que certifique su plan, y un camino caletero para aquellas empresas que no pueden pagar, debiendo esperar a que el Sernac junte los fondos para ver si califican para ser revisados.

¡Señores PYME! Si no pueden financiar una entidad verificadora pónganse en la cola a esperar. Mientras tanto, no podrán beneficiarse de las ventajas que la ley de protección al consumidor establece a favor de los que tengan un plan aprobado. El cumplimiento debería ser para todos, no para algunos pocos que tienen presupuesto.

Santiago Ortúzar

Socio Alessandri Abogados