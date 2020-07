Poco innovadores: paradójico, no sorprendente

Cartas

Señora Directora:

Es paradójico ver que las empresas chilenas están en la penúltima posición del Ranking de Innovación, considerando que el país lidera el Global Innovation Index en Latinoamérica.

Paradójico, pero no sorprendente. Dada la naturaleza de mi negocio, me toca presentar nuestros servicios de tecnología e innovación en más de 10 países de la región, donde Chile tiene la peor conversión de reuniones por lejos. Las grandes empresas están lejos de ser corporativas y para el caso de las Pymes, el panorama es aún más oscuro. Se olvidan que competir no es lo mismo que sobrevivir. Destacar en la industria no se consigue sin marcar la diferencia y eso precisamente es la innovación.

¿Cuál es el problema? La cultura chilena está sumergida en la zona de confort, donde la resistencia al cambio y la excusa de no tener tiempo son más fuertes que la posibilidad de adoptar algo innovador que les pueda generar ser más competitivos y eficientes.

Mientras las respuestas a conocer algo nuevo sigan siendo "ya lo tenemos solucionado", la rueda de hamster seguirá girando.

Roberto del Río

CEO TCG Latam