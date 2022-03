Política fiscal: respuesta a Von Wolfersdorff

Cartas

Señora Directora:

En la columna “La política fiscal 2018-2022” publicada el viernes 4 de marzo, Jeannette Von Wolfersdorff destaca avances y expone rezagos en la política fiscal de estos últimos años. Sin duda sus comentarios son valiosos, sin embargo, comete imprecisiones y omite datos que vale la pena aclarar.

Primero, la creación del Consejo Fiscal Autónomo fue uno de los primeros proyectos de ley del actual gobierno. Esa voluntad de someterse a una necesaria supervisión desde el inicio es lo contrario a una “cultura colonial”. Y respecto de su presupuesto, dicho monto fue ajustado al alza en la discusión legislativa y se añadieron nuevos recursos en 2021. ¿Suficiente? No. Pero ha habido avances decididos.

Segundo, se cita la evaluación de transparencia hecha por el FMI en noviembre de 2021, pero no se menciona que esta fue solicitada voluntariamente, obteniendo un buen puntaje en el indicador total, y que parte de las recomendaciones del FMI ya se empezaron a implementar en el Informe de Finanzas Públicas (IFP) de febrero de este año.

Tercero, expone que las cifras fiscales no se presentan de manera homóloga. Pero ¿no atentaría contra la transparencia mostrar las cifras solo de una determinada forma? Cada insumo presupuestario (ley, IFP, cuadros) es leído por ojos que no siempre buscan el mismo producto final. Con todo, la información base es la misma. Además, Contraloría revisa las cifras fiscales, y a la fecha no ha podido acreditar ninguna multiplicación milagrosa de recursos.

Por último, la autora no menciona avances realizados en plena pandemia que van en línea con lo que ella dice que falta: medición del gasto público en cambio climático, ley de financiamiento regional, publicación de un nuevo portal de Series Estadísticas, y un proyecto de ley de regla fiscal dual, entre otros. Aún hay mucho en que avanzar, pero se han sentado bases sólidas para seguir en esta senda.

Cristóbal Gamboni

Coordinador Macroeconómico del Ministerio de Hacienda