Cartas

Señora Directora:

Como ingeniera, y amante de la ciencia desde pequeña, por mucho tiempo pensé que la brecha de género en mi área no existía, nunca vi una diferencia en el trato hacia mí y tampoco me he sentido menos capaz, a pesar de que en mi campo la mayor parte de los profesionales son varones.

Pensaba que mi éxito académico y profesional se debía sólo a mis habilidades y a mi esfuerzo, pero ahora estoy convencida de que lo que hizo la diferencia fue el ambiente familiar y escolar, junto con las oportunidades igualitarias que tuve. Eso forjó mucha seguridad en mí misma y nunca fue para mí una desventaja el ser mujer.

Cuando comparo mi historia con lo que veo a diario en Chile, siento que tuve suerte al crecer en ese entorno. Pienso en las niñas y mujeres que no han tenido esa suerte, porque más allá de los recursos económicos, esta falta de espacios e incentivos para que las ciencias y tecnología sean sectores atractivos para el desarrollo profesional femenino es una brecha condicionada por la sociedad.

Aplaudo la primera Política de Igualdad de Género en Ciencia y Tecnología, cuyo objetivo es promover la participación equitativa de hombres y mujeres en el ecosistema. Pero ese esfuerzo para incentivar y promover la participación equitativa de género, debe ser también un llamado a la acción al sector privado, a la academia y a la sociedad civil, para que se abran nuevos espacios y se fomente de manera firme esa participación.

Pamela Guevara

Investigadora titular AC3E y profesora asociada Universidad de Concepción