Cartas

Señora Directora:

Más allá de los desafíos en ciberseguridad y tecnología, sería oportuno analizar esta situación de forma integral, dado que existe una deficiencia regulatoria y estructural que debe ser abordada con anterioridad. La actual ley de protección de datos personales no cumple con los estándares internacionales en la aplicación de medidas técnicas y organizativas que garanticen seguridad en el tratamiento de datos, no regula una autoridad de control independiente que supervise el cumplimiento de dichas medidas y no estipula un régimen sancionatorio disuasorio ante incumplimientos, entre otras materias.

En nuestro país se encuentra en discusión parlamentaria un proyecto de ley que busca modernizar la legislación vigente. No obstante, este último ingresó en 2017, y no ha tenido avances significativos desde comienzos de año, por tanto una agilización en el debate sería una ocasión para el Congreso de asumir un compromiso firme con la protección de datos personales y ciberseguridad.

Resulta esencial no solo quedarse en la forma, sino también analizar el fondo para equipararse a ordenamientos jurídicos que reconocen el tratamiento y seguridad de datos personales como un derecho fundamental.

Sebastián Montini Sáez

Abogado, Máster en Estudios Jurídicos Avanzados con mención en Derecho Europeo de la Universitat de Barcelona.