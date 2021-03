Protocolo de Madrid y apuro en su aprobación

Cartas

Señora Directora:

El mundo cambió y la forma de aproximarnos a las verdades también. Por ello, sostener que a través de un Tratado como el Protocolo de Madrid se beneficiará e incentivará a las PYME resulta ser una verdad para algunos, pero no para todos.

La Asociación Chilena de Propiedad Intelectual, que presido, manifestó su criterio en la Comisión de Relaciones Internacionales del Senado llamando a no aprobar un Tratado del cual no sabemos sus efectos, pues no tenemos evidencia para el optimismo del Ejecutivo. Muy por el contrario, la realidad comparada muestra que el sistema no es usado por las PYME, sino que es un instrumento al servicio de una centralización de la propiedad industrial en oficinas ajenas a nuestra tradición jurídica cuyos usuarios son grandes compañías internacionales.

Creemos que la etapa constitucional e histórica aconseja una mirada más cautelosa, sobre todo cuando este Tratado supone la existencia de instituciones jurídicas que aún no están dentro de nuestra legislación y que son objeto de un proyecto de ley que lleva años en el Congreso. Tal vez, cuando dicha ley esté en ejecución y debidamente implementada, podríamos discutir de manera seria y cautelosa la introducción del Protocolo, pues antes de ello nos estaremos embarcando en un camino que no admite retorno.

En conclusión, estimamos que es inoportuno aprobar este Tratado, tanto por el momento político como constitucional de nuestro país.

Rodrigo Puchi

Presidente de la Asociación Chilena de la Propiedad Intelectual (ACHIPI)