Proyecto que elimina antecedentes financieros: aclarando un punto

Cartas

Señora Directora:

Respecto del nuevo proyecto de ley anunciado como uno que "elimina deudas", cabe mencionar que lo que se pretende eliminar son los registros o antecedentes comerciales negativos vinculados al no cumplimiento de uno o más compromisos financieros, no a la eliminación de la obligación de pago propiamente tal.

Aclarado lo anterior, sin duda es una iniciativa que afecta de forma negativa no sólo a la industria del crédito y sus clientes en el mediano largo plazo -haciendo a los créditos más restrictivos y menos alcanzables para segmentos más emergentes-, sino que también permitirá a muchas personas que no están en condiciones de hacerse cargo del pago de un crédito, contratar productos que no podrán cumplir, y que a final de cuentas los vetarán del mundo financiero, siendo los más perjudicados los mismos deudores.

Como diría el refrán, "no todo lo que brilla es oro".

Raimundo Bravo Fernández

Abogado y socio STAFF Chile