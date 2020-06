Proyecto tributario para ayudar a las PYME

Cartas

Señora Directora:

Las medidas propuestas son positivas ya que se orientan directamente a la generación de caja de las empresas. Sin embargo, en materia de IVA no pueden perderse de vista al menos dos efectos: primero, la devolución de crédito fiscal finalmente es un préstamo, por lo que al generar nuevas ventas las compañías no tendrán remanente de crédito (pagando así un mayor IVA en el futuro). Por eso, si la crisis económica se prolonga, podrían necesitar de medidas de liquidez adicionales. En segundo lugar, exige que la empresa haya presentado sus últimas 36 declaraciones mensuales de IVA; de manera que (salvo un esfuerzo interpretativo de por medio) todas las PYME de menor antigüedad que 36 meses no podrían acogerse.

Por otro lado, la rebaja transitoria de 50% del impuesto corporativo para PYME es un respiro, pero según la redacción del proyecto debería entenderse que la rebaja no aplica a las PYME acogidas al régimen de transparencia (y donde sólo los dueños tributan, no la empresa), y el proyecto no incorpora un beneficio equivalente para ellas (sin perjuicio de lo cual en general los dueños de este tipo de empresa tributan a tasas bajas de impuesto personal). Además, debido a que las PYME tienen integración total, el menor impuesto de la empresa puede significar uno mayor para sus dueños, lo cual no es necesariamente una inconsistencia, dado que el objetivo es generar liquidez, sin pensar en utilidades futuras.

Víctor Fenner

Associate partner de Consultoría Tributaria de EY