¿Qué pasa con los subsidios a la vivienda?

Cartas

Señora Directora:

El 10 de febrero de este año, una persona escribió en el sitio www.bonosdelgobierno.com el siguiente comentario: “...yo me gane el Subsidio DS1 tramo 1 y yo vivo en la ciudad de Calama, la cual los precios de las casas son muy altos y no me alcanza para nada, lo que fue una gran alegría para poder tener una casa propia. Luego al ver la realidad de mi ciudad esto se volvió una gran desilusión...”.

Ese es sólo uno de muchos comentarios que encontré en este sitio, todos muy similares. Hay otro que terminan diciendo: “…. en resumidas cuentas, ganarse el subsidio es como tener un cheque y no poder cobrarlo”. Definitivamente hay algo que está mal.

¿Cuál será la razón por la que el gobierno no aumenta el precio máximo de las viviendas que se pueden acoger a un subsidio? Si se hiciera algo así, la oferta de propiedades para aquellas personas que se ganaron el beneficio crecería de manera muy importante. Imagino que las razones tendrán que ver con prioridades versus presupuestos, además de algunas consideraciones técnicas.

Si es así, sería muy sano para el país que éstas sean comunicadas a la comunidad, pues quizás a partir de dichos argumentos pueden salir ideas complementarias del mundo privado que, en alianza con el Estado, permitan a decenas de familias chilenas hacer más real la posibilidad de adquirir su propiedad.

Sergio Barros

Director ejecutivo de Enlace Inmobiliario