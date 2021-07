¿Qué tal si ordenamos la agenda tributaria?

Cartas

Señora Directora:

Hace unos días la Cámara aprobó la idea de legislar la diminución en un 50% al impuesto específico a los combustibles. Según el director del SII y el ministro de Hacienda, esta rebaja le costaría al Fisco entre US$ 1.000 y US$ 1.200 millones.

Por otra parte, aún se encuentra en tramitación el proyecto que rebaja transitoriamente el IVA para ciertos bienes y servicios. Dado lo vago del proyecto, no es posible estimar cuánta menor recaudación implicaría, aunque hay voces que señalan que podría llegar a los US $6.000 millones.

Todo esto justo cuando las arcas fiscales se ven tremendamente estresadas y cuando más recursos se necesitan para cubrir ayudas sociales y financiar otros proyectos de índole social que sabemos deberán implementarse en el futuro próximo (esto, sin mencionar lo regresivas que pueden terminar siendo ambas medidas).

Como contrapartida, y sabiendo que se necesita contar con más recursos, aún no hemos tenido noticias respecto del proyecto de eliminación de exenciones tributarias que tanto se ha anunciado, las que permitirían al Fisco recaudar varios miles de millones de dólares. No sabemos cuántos, ya que dependerá de las exenciones que terminen eliminando, pero aún no hemos podido ver ningún proyecto.

Dayana Barría

Abogada Socia Directora TH Partners