¿Quién debe pagar el impuesto territorial?

Cartas

Señora Directora:

El programa de TVN Informe Especial realizó un reportaje sobre el pago de las contribuciones en barrios ABC1. Dos casos me llamaron la atención: uno en Santa María de Manquehue, y tres franjas que quedan sin construir en la playa grande de Cachagua.

Ante la exposición, los dueños de la primera propiedad optaron por pedir al SII reevaluar el rol agrícola, para saldar la discusión antes de convertirse en noticia.

En el segundo caso, la periodista fue recibida por la familia de los sitios aludidos. Ante la pregunta de por qué estos paños pagan pocas contribuciones, respondieron apelando a la historia: el propietario de la Hacienda Cachagua donó muchos de los terrenos a la comunidad y fue así como nació este balneario. Él es padre y abuelo de los propietarios de las tierras que quedan sin construir. Sus herederos han ido vendiendo algunos paños y desarrollando loteos, pero aún tienen muchas hectáreas a su haber.

¿Por qué habría que afectar con impuesto territorial a terrenos no urbanizados que colindan con lo urbano? Subir las contribuciones a todos los terrenos no construidos en este balneario me parece un criterio mal aplicado, que puede llevar a efectos no deseados en políticas públicas de todo Chile.

Claudia Correa