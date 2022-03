Quinto retiro (II): la piedra en el zapato

Cartas

Señora Directora:

Lento y silenciosamente avanza el quinto retiro previsional, el cual vea o no la luz, será un duro choque entre el Gobierno y el Congreso, quienes de manera directa y frontal, han manifestado que no existen puntos en común.

Por lo pronto, con 117 votos a favor y sólo 26 votos en contra, la Cámara de Diputados aprobó la idea de analizar un nuevo retiro previsional.

Atrás quedó el trabajo conjunto de la ex oposición para sacar adelantes los retiros previsionales, pues hoy pertenecen al Gobierno importantes figuras del ex Congreso, como el Presidente Gabriel Boric, y los ex Diputados y Diputadas Jackson, Vallejo, Fernandez Allende, el ex Senador Montes, etc., y por el otro lado las Diputadas Jiles, Cariola, Santibañez, Hertz, Orsini, etc., que presionaran fuertemente por sacar adelante el quinto retiro.

El quinto retiro será una piedra en el zapato para el actual Gobierno, que sino lo maneja bien, pondrá en la mira a varios Ministros, y una fuerte presión sobre ellos.

Eduardo Jerez Sanhueza