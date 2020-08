¿Reactivación ficticia?

Cartas

Señora Directora:

Con el dinero obtenido vía retiro adelantado de las AFP y el bono para la clase media se activarán diversos rubros y se evitará que se corte la cadena de pagos. Pero esto puede ser “veranito de San Juan” o una reactivación artificial. ¿Por qué?

Sin incentivos, planes pro reactivación y empleo, en dos meses estaremos igual o peor. Se requieren rebajas tributarias para los sectores más dañados por la crisis y bajar el IVA. Además, postergar o rebajar las contribuciones y la segunda cuota de las patentes de los automóviles.

Las grandes empresas están muy afectadas y los bancos casi no les están otorgando préstamos, de acuerdo a la misma banca, con la que he trabajado durante décadas. Así, se puede repetir el caso Latam, que ha despedido a un tercio del personal y busca financiamiento para no declararse en “insolvencia” o “quiebra”.

Nunca es recomendable cortar la cadena de pago, porque dañaría a las empresas de todos los tamaños y rubros. Es mejor negociar y abonar algo de lo adeudado. De no impulsar iniciativas reactivadoras, en octubre, al terminarse el seguro de cesantía y las postergaciones de los pagos, puede a ocurrir una debacle.

Nadie dice eso con suficiente claridad. Es urgente una reactivación duradera y retomar el crecimiento. No queremos otro octubre como el del año pasado, estoy seguro.

Alberto Gerszencvich

Gerente general de Remesa