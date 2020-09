Rebrotes focalizados no deben alarmar

Cartas

Señora Directora:

La OMS ha insistido en que los países que han comenzado el desconfinamiento por fases no deben bajar la guardia, pero eso no significa necesariamente un rebrote inminente. Los expertos coinciden en que mientras no haya una vacuna seguirá habiendo rebrotes. La buena noticia es que hasta ahora ninguno ha sido de un impacto tan devastador en comparación al período más álgido de mayo y junio, cuando comenzó a expandirse el virus en el país.

La positividad de exámenes en la RM alcanzó a 3% el viernes, mientras que el promedio de la semana pasada fue de 4%. A nivel nacional la tasa de positividad ha bajado de 17% a 6% en los últimos 90 días, mientras en otros países de la región es de 46%. En tanto, en Magallanes, si bien existe alto número de contagios, hay pocos pacientes con ventiladores mecánicos (UCI utilizada a 62%), una situación que hasta la fecha se ha controlado de una manera adecuada.

La experiencia Europea nos muestra que es normal que los países que han logrado aplanar la curva vean ciertas alzas que deberán ser controladas, tal como lo ha hecho el Gobierno.

No debemos confundirnos ni alarmarnos anticipadamente. El rebrote focalizado es algo normal cuando se comienzan con las medidas de desconfinamiento y no es lo mismo que una segunda ola del virus.

Soledad Rodríguez H.

Economista