Reorganización pensada para las PYME

Cartas

Señora Directora:

Desde octubre hasta la fecha, pero principalmente, en los últimos tres meses, han aumentado considerablemente las solicitudes de PYME para saber cómo salir de esta crisis económica. Por otro lado, de las aproximadamente 800 mil solicitudes de reprogramación solicitadas a la banca para acceder al crédito Covid-19, se han rechazado según la CMF alrededor del 29%.

Ante esto, la única alternativa viable a las PYME ha sido la Ley 20.720, llamada coloquialmente "Ley de Quiebra". Sin embargo, aún sus costos son muy altos, especialmente, en el procedimiento de reorganización judicial, lo que ha constituido barreras de entrada ante la necesidad de contratación externa y montos asociados al veedor.

Algunos proyectos de ley proponen bajar el costo del procedimiento de liquidación a 40 UF o tres ingresos mínimos mensuales, lo que me parece sensato si no queremos que el acceso a la justicia dependa del dinero que se tenga, considerando que en Chile 1.100.000 empresas son personas con giro comercial asociado a su RUT. Es imperioso que exista un acceso transversal de las PYME a la Ley 20.720 y que no solamente el procedimiento de reorganización sea para compañías con deudas de miles de millones de pesos, como Enjoy y ABCDin.

Benjamín Jordán

Coordinador de la red Expertosendeudas.cl