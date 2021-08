Retiro previsional: cuando el doctor no convence...

Cartas

Señora Directora:

Uno de los titulares de portada del DF del viernes 20 de agosto señalaba que las prevenciones que ha hecho el presidente del Banco Central, en relación con el cuarto retiro de fondos previsionales, no han convencido a la oposición y el proyecto sigue adelante.

Ello me ha hecho recordar cuando, algunos años atrás, me diagnosticaron reflujo. El médico me contó en qué consiste y todas las prevenciones que debo tomar para evitar molestias, en especial al dormir. Como era de esperar, las recomendaciones del médico no me convencieron y por ello seguí pasándolo bien.

Andando el tiempo, aumentaron las molestias, las noches de mal dormir, el cansancio, las visitas al médico, los exámenes y las boletas de la farmacia. Todo porque no le creí al médico.

En la economía vamos por el mismo camino. Que a los parlamentarios no los convenza lo que dice la autoridad económica es serio, pues significa que no han dado suficientes vueltas al tema y sólo piensan en la reelección, especialmente en estos meses.

Las consecuencias en mediano plazo de liberar esa cantidad de recursos serán visibles para muchos por la vía de los precios, y eso generará quejas y protestas. Mientras tanto, muchos de aquellos que han incitado a la fiesta en pocos meses ya no estarán en sus cargos y, como muchas veces ocurre, "pagará moya" (sin mayúscula).

Luis Felipe Ocampo

Abogado