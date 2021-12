Royalty minero (II): hay que escuchar a la industria

Cartas

Señora Directora:

Las demandas sociales unidas con una emergencia climática nos obligan a elegir un camino para el futuro. En ese ámbito, desde la Región de Atacama hemos estado muy atentos a algunas de las discusiones que se vinculan con la minería.

Somos una región donde un 40,5 % del PIB (2019) se explica por esta actividad y en la cual el 64,8% de la fuerza laboral, es el resultado de los trabajadores directos e indirectos de la minería.

Para nosotros en Atacama, es muy importante que el royalty sea estudiado a cabalidad. El penúltimo catastro de proyectos de Cochilco arrojó una cifra de inversión de US$74.047 millones, mientras que el presente año contabilizó US$68.925 millones.

Chile no puede regalar su competitividad, porque la minería no es solo un rajo o un túnel de donde se saca mineral. La minería son restaurantes, hoteles, emprendimientos, cultura y empuje regional. Con una propuesta de impuesto sobre las ventas que no deroga el Impuesto Específico a la Minería, algunas compañías no podrán ser rentables.

Respecto a la posible nueva Carta Magna del país, nos gustaría una Constitución con foco en la lucha contra el cambio climático, en especial considerando que las innovaciones de energías limpias tienen una alta demanda de minerales.

Como Corporación para el Desarrollo de la Región de Atacama (Corproa) elevamos una solicitud y un requerimiento para ser parte de la discusión. Esperamos poder expresar nuestros puntos de vista.

Daniel Llorente

Presidente de Corproa