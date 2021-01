Se habla mucho de recaudación, ¿y la eficiencia?

Cartas

Señora Directora:

Se habla mucho del crecimiento y la recaudación, poco de equidad en la distribución y menos de eficiencia en los gastos. Se ha discutido bastante del pago de impuestos por los retiros de la AFP, de la recaudación de la boleta electrónica, del impuesto al patrimonio, entre otros, pero siguen los perdonazos a quienes no cumplen con su obligación mínima de pagar impuestos como todos los contribuyentes.

Muchos dicen "no me molestaría pagar más impuestos si supiera que tienen un buen destino", pero lamentablemente, por años hemos visto que una buena parte de nuestros impuestos no han sido utilizados correctamente. Todo esto ha impactado negativamente en la sociedad. Desde un punto de vista financiero empresarial el crecimiento no sólo es vender más, sino ser más eficiente en los costos, en los procesos, en el desarrollo del capital humano, entre otros, pues todo eso permite ser más rentable, "crecer".

Si estamos hablando de crecimiento, entonces incluyamos en la discusión la eficiencia en la administración tanto en la distribución como en el control y la eficiencia de los gastos.

Pilar Cabello

Socia de Cabello Abogados