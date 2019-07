Sence: se olvida a cinco millones de chilenos vulnerables

Cartas

Según el estudio "Mapa de la Vulnerabilidad", del Programa Compromiso País del Gobierno, en Chile casi 5 millones de adultos no han finalizado su escolaridad. La OCDE, en su estudio Perspectivas de habilidades 2019, afirma que los chilenos "no cuentan con las habilidades básicas necesarias para florecer en un mundo digital". Y según el Consejo de la Cultura, un 84% de chilenos de todas las edades no entiende lo que leen. Mal escenario.

En abril, el gobierno ingresó a tramitación a la reforma al SENCE, que contiene puntos como impedir el traspaso de fondos para capacitación no utilizados de un año para otro, condenando a desaparecer a los pequeños y medianos organismos intermedios de capacitación (OTIC). Exige un copago de un 20% a las empresas que capaciten a sus trabajadores de menores ingresos, que no superen las 25 UTM. Se entrega prioridad y financiamiento a los CFT, Institutos Profesionales y Universidades que dicten cursos conducentes a un título de nivel técnico superior.

Quienes nos dedicamos a la capacitación hemos esperado por años una buena reforma al SENCE. Pero pareciera que se olvidaron de esos cinco millones de adultos que jamás llegarán a los CFT, Institutos Profesionales y Universidades.

Si esta reforma al SENCE, que aún se discute en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, no considera el análisis de vulnerabilidad del país, sólo tendremos más de lo mismo.

Patricio Reyes de la Maza

Experto en Rol Social de las Empresas, Marketing y Recursos Humanos