Si no son las AFP, ¿entonces, qué?

Cartas

Señora Directora:

Los candidatos que quieren eliminar, no mejorar, las AFP, no parecen preocuparse del sistema por el cual las reemplazarían. Se habla de sistemas de reparto (aunque, por su mala fama, poco usan la expresión "reparto"), otros hablan del sistema de cuentas nocionales que se está probando en 6 países (tasa de cotización entre 18,5% y 33% versus nuestra tasa de 10% del sueldo) y que tiene múltiples desventajas (entre otras, que son cuentas teóricas porque los fondos no están, tampoco son heredables).

La pregunta es por qué casi no se discute si los sistemas que reemplazarán a las AFP serán mejores o peores que éstas. La conclusión es que a los candidatos les da lo mismo, porque cualquier sistema puede hacerse funcionar durante un gobierno de cuatro años endeudando lo suficiente al Estado ("Después de mí, el Diluvio").

La realidad, no la teoría, de las AFP, son 40 años multiplicando nuestros ahorros (sean pocos o muchos), que están disponibles, que no se ha perdido un peso y que son heredables.

José Luis Hernández Vidal