Sin cultura digital, no hay transformación

Cartas

Señora Directora:

En relación con el último balance del Gobierno con la estrategia de Transformación del Estado, quiero decir que sus avances realmente han sido un total éxito. La Clave Única como herramienta, que hoy poseen 14 millones de chilenos y con la que puedes hacer un 86% de los trámites en línea, es sin duda un logro muy importante y señal de que la modernización del Estado está dando pasos muy firmes.

Poco a poco se comienza a ver la eliminación de eternas filas a las que el servicio público nos tenía acostumbrado a ver y, por qué no, la total eliminación de algunos trámites de forma presencial, que de la mano de la red 5G comienza su despliegue en nuestro país.

El gran "pero" de estos avances es que no he visto mucha intención en tratar de inculcar y crear una cultura digital más consolidada. No sacamos nada con gastar millones y millones de dólares en tecnología, sin primero educar a la población sobre estos cambios y en lo que implica. Sin cultura, no hay transformación digital.

Una invitación adicional es que, así como la universalidad de la Clave Única, también se avance una Clave Tributaria, como la del SII y así eliminar la burocracia que muchas veces ralentiza al pequeño empresario.

Braulio Santibáñez

CEO de Febos