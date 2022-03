¿Soberanía alimentaria? Tecnología e innovación

Cartas

Señora Directora:

El mundo agrícola ha seguido con preocupación ciertas iniciativas aprobadas en la Convención Constitucional, entre ellas, la 113-5 sobre soberanía alimentaria que prohíbe cualquier “privatización” de semillas.

Son las nuevas variedades agrícolas (obtenidas en programas de mejoramiento genético) las que sustentan la alimentación del país, y estas se protegen bajo un derecho de obtentor (no patente) que vence tras 15 años; esto asegura el desarrollo constante de nuevas variedades que benefician a agricultores y consumidores.

Sin este mecanismo, no hay incentivos al desarrollo de I+D para empresas nacionales y extranjeras. Equivale a condenar a nuestros agricultores a producir con semillas del pasado, mientras quienes firman estas iniciativas se comunican con celulares inteligentes y no por telégrafo, y se mueven en vehículos modernos (quizás eléctricos), no en citronetas.

Sin el desarrollo de nuevas tecnologías, ni mecanismos que aseguren la innovación, ponemos en riesgo no solo la “soberanía”, sino también la seguridad alimentaria nacional frente a cualquier catástrofe o situación de emergencia que amenace el suministro de alimentos centrales en la dieta de chilenos y chilenas.

Daniel Norero

Co-Fundador y COO Neocrop Technologies