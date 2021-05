Sobre criptomonedas y govcoins

Cartas

Señora Directora:

El tweet de Elon Musk donde establecía que Tesla dejaría de recibir pagos en Bitcoin por sus autos eléctricos, dejó al descubierto lo volátil de esta clase de inversions, hacienda que esa criptomoneda perdiera un 17% de su valor en tan solo dos horas. Cerca de dos semanas después, el Bitcoin está a un valor de aproximadamente US$ 38.000, es decir, cerca de un 35% más bajo que el valor pre-tweet.

A mayor número de inversionistas que se refugien en esta u otras cripto, y sean más los comercios que reciban pagos en estas monedas digitales (no de curso legal), menor será la fluctuación del valor de estas en relación con esta clase de acontecimientos.

Mientras lo descrito previamente no ocurra, la emisión de govcoins parece solucionar lo anterior, por cuanto estas monedas digitales emitidas por los bancos centrales (no físicas como el billete) reflejarán exactamente el valor de la moneda de curso legal de cada país y servirán como medio de pago masivo. La contrapartida es que no ofrecerán los beneficios de potenciales rentabilidades que entregan hoy las criptomonedas convencionales.

Tras las recientes declaraciones emitidas por el Banco Central, el mercado está expectante a la eventual emisión de un peso digital y a la regulación que este tendrá en relación a la coexistencia con el peso convencional, seguridad informática y eventuales operaciones de crédito de dinero sobre esta nueva moneda.

Francisco Barreda

Socio-abogado Barreda Legal Tech