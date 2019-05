Sobre el mercado de arriendo de viviendas

Cartas

Señora Directora:

Hay que mirar con atención la advertencia que emitió recientemente el Banco Central sobre el aumento de los inversionistas que compran viviendas para arriendo.

Si bien esta forma de inversión representa una alternativa atractiva en riesgo y retorno, no representa una inversión libre de riesgos. Quienes están llamados a comunicar de manera transparente y efectiva esto son los corredores que se dedican a la venta de departamentos para arriendo, y no perseverar con ventas para inversionistas que ante una baja del mercado, no puedan cumplir con sus créditos hipotecarios.

Por otra parte, la idea de consolidar los registros de créditos permitirá a los bancos y mutuarias identificar esas ventas y poder tomar decisiones más informadas al respecto.

Sin perjuicio de lo anterior, el mercado de arriendo de viviendas en la Región Metropolitana sigue mostrando indicadores sanos, el 28% de las personas arrienda, en comparación con otras grandes urbes de países desarrollados, donde esa cifra está entre el 40% y 70%.

Este mercado debiera mantener buenos índices por distintos factores, como los altos precios de las viviendas, la disminución de los habitantes por hogar, las dificultades para desarrollar y el aún importante déficit habitacional de la RM.

Gonzalo Ramírez

Socio y gerente de Ventas y Marketing de Assetplan