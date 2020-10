Sobre el real uso del agua

Cartas

Señora Directora:

A propósito de la columna de Eugenio Celedón (“Agua: ¿consumo humano o producción agrícola?”), creo importante precisar algunos puntos.

No es correcto decir que las sanitarias pierdan el 30% del agua que producen. El concepto es “agua no registrada”, que es la diferencia entre aquella que se produce y el consumo registrado en los medidores. El agua no registrada incluye: agua para el combate de incendios, manipulación de medidores y hurto de agua, errores de lectura, lavado de redes, y fugas en redes subterráneas sometidas a un estrés sísmico constante, entre otras.

Decir que el agua se “pierde” es un error de apreciación, porque aun cuando estos volúmenes no se registran, sí tienen un uso. Y las empresas tienen planes específicos para trabajar en la parte que pueden gestionar. Cabe señalar que incluso en los países con mejor desempeño los indicadores de agua no registrada se acercan al 20%, puesto que bajar de ese nivel tiene un costo económico relevante para el usuario.

Por otra parte, cada vez más se elige medir las aguas no registradas en litros por kilómetro de red, un indicador que recoge factores técnicos como número de arranques o extensión de las redes.

También es necesario dejar claro que, si bien los habitantes de las ciudades en Chile representan un 11% del agua que se consume, el 80% de esa agua se vierte a ríos y acuíferos después de un tratamiento que las deja aptas para su uso en riego.

Por último, no creo adecuado plantear esta conversación como una rivalidad o competencia. Sí es imprescindible que todos los usuarios del agua avancemos en forma colaborativa y coordinada hacia una mayor eficiencia hídrica en nuestras actividades, cautelando la prioridad que debe tener el agua para el consumo humano y la industria alimentaria. Todo aportará para un mejor uso del agua, en beneficio del país y de las futuras generaciones.

Jessica López Saffie

Presidenta ejecutiva Asociación Nacional de Empresas de Servicios Sanitarios