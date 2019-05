Sobre fármacos...

Cartas

Señora Directora:

La nueva Ley de Fármacos, que se discute en el Congreso, ofrece la gran oportunidad de mejorar el acceso a medicamentos de calidad, eficaces y seguros.

Sin embargo, esto nunca ocurrirá si el proyecto se llega a aprobar como está, sin exigir, de una vez por todas, bioequivalencia a toda la industria farmacéutica local.

Resulta contraproducente que, a la fecha, en Chile aún un 45% de los fármacos en venta no haya demostrado equivalencia terapéutica.

Tener los GMP (normas internacionales de calidad) aprobados no es suficiente para garantizar a los pacientes medicamentos de calidad. La industria nacional aún no le toma el valor a la bioequivalencia y eso es preocupante; quizás los actores faltantes no lo hacen por temor a que la inversión no tenga el retorno esperado. Pero no estamos sólo hablando de negocios, sino de un bien vital para las personas.

Marcelo Flores

Gerente general de Gedeon Richter