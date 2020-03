Sobre la Constitución “mínima”

Cartas

Señora Directora:

A pesar de lo interesantes que me parecen muchas de las ideas de Axel Kaiser, debo decir que no podría estar más en desacuerdo con la concepción poco acabada que dejaron entrever sus palabras expuestas en su última columna, “Ingenuidad constitucional”.

Con esto no quiero decir que esté mal informado o que no conoce del tema. Simplemente me parece un tanto sesgado establecer, casi como si fuese una doctrina, que las constituciones mínimas son sólo una “breve” hoja de ruta.

Fundar mínimos comunes, en pos de evitar los maximalismos y las limitaciones que impiden a la república atender las distintas necesidades de la sociedad, busca en realidad tomar lo esencial para abrir las puertas a la posibilidad de relegitimar nuestras instituciones. No hacerlo, sólo dejaría en evidencia una profunda desconfianza hacia la democracia.

Además, no podría estar más alejado de la realidad sostener que esta medida no considera el camino que ya hemos recorrido. ¿Qué le hace pensar que la inflación se dejará al gobierno de turno, o que el derecho de propiedad dejará de ser considerado un elemento central para el desarrollo económico? Creo que es un “aseveración incierta”, considerando que aún nadie conoce el contenido de la propuesta en cuestión.

Sebastián Izquierdo R.

Director Ejecutivo Horizontal