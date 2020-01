Terapias avanzadas y Ley de Fármacos II

Cartas

Señora Directora:

Tras años de tramitación la Ley de Fármacos II está en su recta final. No obstante, el proceso no ha estado exento de polémicas, una de ellas vinculada a la inclusión de aspectos que van más allá de los medicamentos, como es el caso de las terapias médicas avanzadas.

En Chile no existe un cuerpo legal que norme las terapias celulares, lo que conlleva al crecimiento de clínicas no reguladas que venden tratamientos riesgosos, costosos y no probados. No ayuda el intento de normar estos tratamientos en un entorno diseñado para productos farmacéuticos.

Por ello es imperioso contar con una ley específica, como las que existen en Europa y Asia. Pionero en la región es Brasil, que actualmente tiene en consulta pública una normativa específica que promoverá el desarrollo de estas terapias.

En Chile, el proyecto de ley que modifica el Código Sanitario –presentado en mayo de 2017- va en la línea correcta. Asimismo, hace más de un año el ISP anunció que estaba preparando una propuesta para el Ministerio de Salud que regulará terapias avanzadas. Sin embargo, aún no hay novedades.

Es fundamental que desde el Estado se impulse una política que favorezca la investigación en estos tratamientos, garantizando la seguridad de los procesos y la transparencia en la información para los pacientes.

Roberto Bobadilla

Gerente general Cells for Cells y Consorcio Regenero