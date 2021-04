Tercer retiro, especulación e incertidumbre política

Cartas

Señora Directora:

Esta semana vimos una de las peores caídas del IPSA en el último tiempo. La explicación: "el aumento de la inestabilidad política generado por la aprobación del 3er retiro de los fondos previsionales". Permítanme discrepar.

Más allá de las opiniones que una u otra persona pueda tener sobre este 3er retiro, lo que ha quedado claro es que las instituciones en Chile funcionan y se respetan.

Se presenta un proyecto de Ley. Se vota respetando los quórums. Se envía a firma. El Presidente hace uso de su derecho de recurrir al TC. El TC revisa los antecedentes y falla. El Presidente acata el fallo y firma la Ley. Una muestra perfecta de vida y ejercicio Republicano.

La caída del IPSA no es "política" es 100% financiera. Pues para pagar el rescate de fondos del próximo 10% las AFP tendrán que salir a vender posiciones en bonos y acciones que no tenían previsto vender en el corto plazo, por lo que es muy probable que el precio de estos activos baje temporalmente por un exceso de oferta (nuevamente, todo dentro de la Ley, y del Mercado).

En este escenario, los especuladores de siempre han salido a vender rápido para "no asumir la pérdida" (pérdida que no es necesario asumir si no se rescata), luego el precio cae de los activos cae y se culpa a la "incertidumbre política".

Gritar que viene lobo cada vez que queremos distraer la atención es un juego peligroso, cuando el lobo llega, nadie lo cree.

Eugenio Llanos C.

Abogado