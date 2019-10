Tristes días para Chile

Cartas

Señora directora:

En el último ranking del World Economic Forum con la UAI sobre productividad, el país quedó de nuevo en la mejor posición de la región. Ayer pensaba eso, las contradicciones de la vida, mientras veía las imágenes de vandalismo descontrolado en las calles del país; las hordas quemando supermercados; el desconcierto de los ciudadanos que tendrán que seguir trabajando por meses sin un transporte público eficiente, con el consiguiente daño a la calidad de vida de las personas.

Yo estuve años viviendo en Japón, regresé a Chile hace poco, porque es acá donde quiero consolidar mis negocios e inversiones en una etapa de la vida madura. Y me asombra el poco nivel de respeto que he visto por la autoridad, por las libertades y los derechos de los demás.

Me preocupa el poco valor que se le asigna a la capacidad de crear valor, trabajo, desarrollo. Me parece que eso tiene que ver con que los empresarios no hemos sabido hablar de lo que hacemos, de cómo lo hacemos.

Y creo que falta responsabilidad social. En la isla de Hokkaido, en Japón, una empresa privada mantuvo una estación de tren abierta por tres años, hasta que su única usuaria, una estudiante de enseñanza media, se graduó. Vemos que en los países del primer mundo los proyectos se evalúan enfocándose en las personas. Acá en Chile se confunde todo al evaluar los proyectos en función del dinero. Es muy triste.

Por eso creo que tenemos que ser parte de este nuevo orden, del que va a quedar en Chile después de este violento episodio. Yo volví a mi país con muchas ilusiones, después de años en el Oriente. Y no pienso restarme a la reconstrucción de confianzas, entre la sociedad civil, el empresariado, el poder político y el gobierno.

Se lo debemos a las generaciones que vienen.

Roberto Sone

Ingeniero