Turismo sin control

Cartas

Señora Directora:

Es comprensible la indignación que expresó el presidente de Chilesertur en su carta del pasado martes 18 de febrero, ante la insólita respuesta de Sernatur relativa a la no regulación ni fiscalización de los miles de alojamientos informales que están siendo ofertados a los turistas a través de plataformas extranjeras, que no tributan y no garantizan ni calidad ni seguridad a los visitantes.

Renunciar a fiscalizar esa oferta es admitir que el gobierno chileno no está garantizando el cumplimiento de la legislación vigente, ni tampoco el Estado de derecho; es decir, un signo más de anomia.

Los diversos gremios del turismo han estado pidiendo desde 2016 esta regulación, para que esa oferta y las plataformas que las facilitan compitan con la oferta legalmente establecida en las mismas condiciones que ésta; es decir, cumpliendo las normativas vigentes de seguridad, accesibilidad y sanidad, y con las obligaciones laborales y tributarias que la industria turística de todo país serio cumple.

Muchos países y ciudades del mundo entero ya lo han hecho, pero nuestras autoridades parecen no dimensionar el grave daño que se le está haciendo a la industria hotelera chilena, especialmente en esta época en que el movimiento turístico ha caído fuertemente por la crisis que vive el país.

Eugenio Yunis

Ingeniero Civil, exdirector de SERNATUR